Комсомольчанам вручили медали в честь 75-летия Победы

16 Март 2020 2020-03-16T12:31:05+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре ветеранам войны вручили медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии вручения участвовал мэр Города юности. Всего наградили пять человек - участников войны и трудового фронта. Глава города поблагодарил ветеранов, пожелал им здоровья.

- В течение марта - апреля все проживающие в Комсомольске-на-Амуре ветераны, а их 604, получат памятные медали и единовременные выплаты от президента страны, губернатора края и главы города, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Напомним, ветеранам в Хабаровском крае ко Дню Победы дополнительно выплатят деньги. Соответствующее распоряжение об этом подписал глава региона Сергей Фургал. Выплаты начнутся в апреле в беззаявительном порядке. На эти цели планируют потратить более 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU