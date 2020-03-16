Новую газозаправочную автостанцию в Хабаровске запустят летом

16 Март 2020 2020-03-16T12:30:11+03:00

На сегодняшний день объект готов на 95 процентов

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В Хабаровске строят новую газозаправочную станцию. Она будет находиться на улице Карла Маркса. На сегодняшний день объект готов уже на 95 процентов. В планах запустить его в июле этого года.

- В компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» подтвердили возможность технического присоединения станции на улице Карла Маркса к сетям компании. Практически полностью готовый объект осталось только подключить к коммуникациям, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Стоимость «голубого топлива» существенно ниже бензина и дизтоплива. Так, автовладельцам нужно будет заплатить 27 рублей за кубометр. Строительство газовой заправки обошлось в сумму около 75 миллионов рублей.

Отметим также, что еще одну газозаправочную станцию построят на улице Трехгорной в Хабаровске. Компания уже заключила договор аренды земельного участка, получила технические условия на подключение к распределительному газопроводу и ведет разработку проектной документации. Возведение объекта на улице Панфиловцев пока отложили на неопределенный срок.

Напомним, в городе открыли пятую станцию для зарядки электромобилей. Она находится в центре города, на улице Комсомольской рядом с жилым комплексом «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU