Хабаровские пловцы завоевали шесть медалей Кубка России

16 Март 2020 2020-03-16T12:29:17+03:00

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Хабаровские спортсменки участвовали в соревнованиях этапа Кубка России, которые прошли в Обнинске. За победу боролись 400 спортсменов из 18 регионов России. По итогу шесть медалей достались именно дальневосточницам.

- Хабаровский край представляли Диана Харченко, Виктория Шардакова, Полина Кузнецова, Анастасия Котельникова и Вероника Емельянцева. «Бронза» досталась Полине на 200-метровке на спине и на 400 метрах комплексным плаванием, Анастасии на дистанциях 50 и 200 метров этим же стилем и Диане на 50 метров баттерфляем. «Серебро» получила Анастасия Котельникова на 100-метровке брассом, - рассказали в краевом министерстве спорта.

К слову, хабаровчанка Анастасия Котельникова стала самым младшим участником соревнований. Спортсменки по результатам соревнований завоевали путевки на финал Кубка России, который пройдет с 3 по 5 июля также в Обнинске.

ИСТОЧНИК KP.RU