В Хабаровском крае средний размер ипотечного кредита на 12% выше, чем в целом по России

16 Март 2020 2020-03-16T12:28:06+03:00

Жители Хабаровского края чаще всего покупали недвижимость в ипотеку в декабре ФОТО: Россельхозбанк

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае средний размер ипотечного кредита, который жители брали на покупку квартиры, за год вырос почти на 13% и составил два миллиона 530 тысяч рублей. Такие цифры приводят аналитики Хабаровского филиала на основе изучения собственной статистки. Также в исследовании приведены данные по всей России и другим регионам для сравнения: размер кредита, его изменение, сегментация заемщиков по семейному положению.

Жители Хабаровского края чаще всего покупали недвижимость в ипотеку в декабре - в этом месяце доля сделок составила 14% от их количества за весь год. Такая динамика отражает зависимость решения взять ипотеку от снижения ставок.

Для сравнения, в соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области брали ипотеку на 49% меньше - 1,696 миллиона рублей.

При кредите в 2,53 миллиона рублей жители Хабаровского края брали на 12% более крупные займы, чем в целом по России, где они составили 2,26 миллиона рублей (+22,1% за год).

Таким образом, Хабаровский край вошел в лидеры по среднему размеру ипотечного кредита среди российских регионов.