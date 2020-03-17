17 Март 2020 2020-03-17T01:07:32+03:00

Погода сегодня: в Хабаровске 17 марта 2020 года без осадков Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +3

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +4+6.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от -8 до -10, днем от +2 до +4, ветер юго-западный 5-13 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 17 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 7 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1+1.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -1+1.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -1+1.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -1-3.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -5-7.

ИСТОЧНИК KP.RU