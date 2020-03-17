2020-03-17T05:42:01+03:00
Здоровье

Грипп и ОРВИ в Хабаровском крае: 16 марта на карантине 33 учебных заведения

Эпидпорог в регионе превышен в Хабаровске и за его пределами
Александр ШТААЛЬ
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Грипп и ОРВИ в Хабаровском крае: 16 марта на карантине 33 учебных заведенияГрипп и ОРВИ в Хабаровском крае: 16 марта на карантине 33 учебных заведенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае продолжается натиск гриппа и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в период со второго марта по восьмое марта 2020 года зарегистрировали 11 тысяч 528 случаев этих заболеваний. Темп роста заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил плюс 1,7 процента.

По данным на 16 марта, эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в Хабаровске, Хабаровском, имени Лазо, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Верхнебуреинском, Ванинском и Солнечном районах.

Отметим также, что по данным на 16 марта учебный процесс приостановили в 33 учреждениях. В частности речь идет о детских садах и школах в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Также ограничения коснулись учреждений в Ульчском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Николаевском, Советско-Гаванском, Бикинском, Нанайском, Ванинском и имени Лазо районах. Из них полностью остановили учебный процесс в двух школах, частично в 21 школе, 10 детсадах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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