«Больничного» грабителя осудили в Хабаровске

17 Март 2020 2020-03-17T02:07:59+03:00

Его характерным подчерком было подкараулить жертву возле медучреждения и вырвать у нее сумку

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В Хабаровске вынесли приговор фигуранту уголовного дела о серии уличных нападений на пенсионерок. Из материалов дела следует, что фигурант промышлял в период с конца июня по начало августа 2019 года. Он ждал своих жертв возле одного из учреждений здравоохранения, неожиданно подходил сзади и срывал дамские сумочки.

- Среди пострадавших 78-летняя горожанка, которая лишилась личных документов, недорогого сотового телефона и части пенсии. За неделю до нее злоумышленник похитил имущество у другой пенсионерки. Правда, ничего кроме пенсионных документов ему не досталось. Еще одна пенсионерка лишилась двух сотовых телефонов и денег, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Грабителем оказался 22-летний местный житель. В 2013 году его уже судили за серию открытых хищений имущества. На этот раз он стал фигурантом уголовного дела «Грабеж». Суд уже прошел. Согласно приговору он проведет в колонии строгого режима три года и два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU