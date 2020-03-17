В начальных классах биробиджанской гимназии ввели карантин

17 Март 2020 2020-03-17T02:46:29+03:00

Также лекции удаленно будут проходить в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема

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В Биробиджане начальные классы в гимназии №1 закрыли на карантин. Также лекции по видеосвязи будут проходить в Приамурском государственном университете имени Шолом -Алейхема. Это превентивные меры в связи с рекомендациями Министерства просвещения России.

- Такой подход поможет минимизировать угрозу заражения детей. Отметим также, что в регионе пока нет случаев заболевания коронавирусом. Решение о введении карантинных мер принимает руководство образовательного учреждения, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

Напомним, что в образовательных учреждениях регулярно дезинфицируют помещения. Кроме того, до учеников и педагогического состава доводится информация о необходимости соблюдения личной гигиены.

К слову, по данным на 16 марта, эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в Хабаровске, Хабаровском, имени Лазо, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Верхнебуреинском, Ванинском и Солнечном районах.

ИСТОЧНИК KP.RU