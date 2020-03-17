Комсомольчанин оплатил штраф, испугавшись лишения свободы

17 Март 2020 2020-03-17T05:39:11+03:00

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Жителю Комсомольска-на-Амуре пришлось срочно решать вопрос с долгом, чтобы не лишиться свободы. Деньги в сумме 50 тысяч рублей ему нужно было заплатить в качестве штрафа за нарушение правил дорожного движения. Однако мужчина благополучно забыл про эту свою обязанность, но вспомнил о ней, когда приставы смогли до него дозвониться.

- Штраф нарушителю выписали, когда из-за его ошибки на дороге здоровью человека был причинен тяжкий вред. Горожанину дали срок для оплаты, но в обозначенное время деньги от него не поступили. Также мужчина не приходил на прием к судебному приставу, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Приставы все же разыскали номер телефона должника. Они разъяснили во время разговора, что уголовный штраф может быть заменен иным видом наказания. Тут-то сознание должника выдало решение - он оплатил штраф. В связи с чем исполнительное производство в отношении горожанина закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU