2020-03-17T05:37:56+03:00
Происшествия

Водитель и пассажир пострадали в аварии в Хабаровске

Происшествие случилось на улице Ленинградской
Александр ШТААЛЬ
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Водитель и пассажир пострадали в аварии в ХабаровскеВодитель и пассажир пострадали в аварии в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 16 марта, на улице Ленинградской случилась авария - столкнулись машины Toyota Ipsum и Toyota Kluger. По предварительной информации, водитель первого автомобиля собирался повернуть на переулок Батарейный в сторону улицы Лермонтова в районе дома №1 А. Однако он не уступил дорогу Toyota Kluger, машины столкнулись.

- В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю и несовершеннолетнему пассажиру транспортного средства Toyota Kluger, - рассказали в краевой Госавтоинспекции. - У взрослого ушиб правого предплечья, у четырехлетнего ребенка - ушибы мягких тканей на голове.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательны на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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