2020-03-17T05:38:10+03:00
Общество

Родители в Хабаровске ответили за опасные игры детей на железной дороге

Из-за девочек-экстремалок машинисту пришлось экстренно остановить поезд
Александр ШТААЛЬ
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Родители в Хабаровске ответили за опасные игры детей на железной дорогеРодители в Хабаровске ответили за опасные игры детей на железной дорогеФото: УТ МВД России по ДФО
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В Хабаровске на железной дороге чудом удалось избежать трагедии. На потенциально опасный объект пробрались школьницы. Они начали раскладывать на путях посторонние предметы, мешали движению поездов и вынудили машиниста грузового поезда совершить незапланированную остановку.

- О том, как девочки «развлекаются» в районе проспекта 60-летия Октября, в дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте сообщили очевидцы. На место происшествия приехали правоохранители, которые обнаружили трех несовершеннолетних жительниц Хабаровска 9, 10 и 11 лет, - рассказали в пресс-службе УТ УМВД России по ДФО.

Полицейские рассказали озорницам, что железная дорога - это зона повышенной опасности. Отметили, что на этом участке железнодорожного полотна есть предупреждающие и запрещающие знаки, ограждение буферной зоны безопасности. Девочкам еще нет 16 лет, поэтому отвечать за их развлечения пришлось родителям. Их привлекли к ответственности по административной статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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