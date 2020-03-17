2020-03-17T05:36:02+03:00
Общество

Пожароопасный сезон начался у соседей Хабаровского края и ЕАО

Период готовности в связи с пожарами будет длиться с 15 марта по 15 июня
Александр ШТААЛЬ
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Пожароопасный сезон начался у соседей Хабаровского края и ЕАОПожароопасный сезон начался у соседей Хабаровского края и ЕАОФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В провинции Хэйлунцзян объявили о начале пожароопасного сезона. В Народном правительстве сообщили, что период готовности в связи с пожарами будет длиться с 15 марта по 15 июня. Осенью этот период обозначили с 15 сентября по 15 ноября этого года.

Отметим также, что время повышенной пожарной опасности этой весной продлится с 20 апреля по 20 мая, а осенью - с 1 по 30 октября. Местных жителей и туристов убедительно просят не жечь траву и мусор, а также благовония в лесах и на территориях, где ведется сельскохозяйственная деятельность.

Напомним, год назад от сильных пожаров в провинции Хэйлунцзян, а также в Приморье и ЕАО жители Хабаровского края буквально задыхались от дыма. В этом году соседи принимают меры заранее, чтобы избежать подобных ситуаций. Напомним, что в Еврейской автономии и Хабаровском крае идет подготовка к пожароопасному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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