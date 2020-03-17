2020-03-17T05:35:04+03:00
Общество

Хабаровский край первым в стране приготовился к товарам «Дальневосточный знак качества»

Продукты питания для этой категории выберут сами потребители
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край первым в стране приготовился к товарам «Дальневосточный знак качества»Хабаровский край первым в стране приготовился к товарам «Дальневосточный знак качества»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровский край первым в стране приготовился к товарам из категории «Дальневосточный знак качества». К ним будут относиться продукты питания, которые выберут сами потребители. В магазинах региона уже появились брендированные полки с товарами.

- К проекту присоединилась одна из крупных торговых сетей, имеющая магазины во многих регионах Дальнего Востока. Товары победителя конкурса в течение месяца будут отмечать специальным стикером. После этого логотип перейдет к другому производителю, которого определят потребители. Планируется, что новых участников проекта жителям края будут представлять раз в месяц, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

К слову, первым хабаровским производителем, чью продукцию отметили «Дальневосточным знаком качества», стала компания «Молочный край». Она занимается товарами для детского и школьного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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