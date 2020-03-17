Юнармейцы в Хабаровском крае в честь 75-летия Победы пошли в лыжный поход

17 Март 2020 2020-03-17T05:56:47+03:00

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На севере Хабаровского края юнармейцы пошли в лыжный поход. Молодежь 15 марта преодолела расстояние между поселком Охотск и селом Булгин, это примерно девять километров. Пройти по маршруту они решились в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с ними отправились в поход педагоги и родители.

- Участие в этом переходе - это дань уважения и признательности нашим фронтовикам-героям, которые в тяжелые для нашей страны годы не жалели сил и жизни, чтобы на земле был мир, - рассказали в отделении патриотического движения «Юнармия» в Хабаровском крае.

Напомним, в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне жители региона предлагают и реализуют интересные идеи. Так, гвардейцы-спецназовцы отправились в уникальный лыжный поход из Хабаровска в Москву, другие лыжники-энтузиасты задумали пройти 75 километров по заповедной территории. Еще одна идея - это автопробег с Дальнего Востока до Берлина. Последний сделанный подвиг ради знаменательной даты - восхождение на самую высокую точку в заказнике.

ИСТОЧНИК KP.RU