Заблудившихся в лесу отдыхающих спасли в Хабаровском крае

17 Март 2020 2020-03-17T06:30:52+03:00

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В Хабаровском крае 16 марта спасатели вывели из леса заблудившихся мужчин. О том, что двум «потеряшкам» требуется помощь, сообщил один из пострадавших. Он позвонил и рассказал, что они находятся в районе озера Хорпинское и не могут выйти на дорогу.

- Со слов спасенных они отдыхали на природе, а после пикника решили срезать путь к дороге, чтобы выйти к автобусной остановке. Однако не справились с навигатором и заблудились. Совсем выбившись из сил, решили позвонить в МЧС, - рассказали в ФГКУ «ДВРПСО».

На поиски отправились спасатели из Комсомольска-на-Амуре. Заблудившиеся сообщили примерные координаты, но уверенности в достоверности полученной от них информации не было. Найти заблудившихся удалось в паре километров от того места, где оставили свой спасательный автомобиль. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась. Их вывели из леса и привезли в город.

ИСТОЧНИК KP.RU