О жилищных программах для сельчан в Хабаровском крае расскажут на «горячей линии»
В Хабаровском крае организуют работу телефонной «горячей линии» по вопросам улучшения жилищных условий. В частности специалисты краевого министерства сельского хозяйства готовы проконсультировать тех, кто живет в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
- «Горячая линия» будет работать в четверг, 19 марта. Жителей региона приглашают за консультациями по телефону (4212) 32-77-78. Режим работы: с 9:00 до 13:00, - рассказали в краевом минсельхозе.
Напомним, в Хабаровском крае действует ряд жилищных программ. С начала марта уже начался прием документов от молодых семей, претендующих на покупку квартир в новостройках. Также в Хабаровске начали формировать очередь молодых семей, желающих купить квартиру на «вторичке», на 2021 год. Документы принимают с 5 марта по 16 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU