17 Март 2020 2020-03-17T07:23:51+03:00

О жилищных программах для сельчан в Хабаровском крае расскажут на «горячей линии» Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае организуют работу телефонной «горячей линии» по вопросам улучшения жилищных условий. В частности специалисты краевого министерства сельского хозяйства готовы проконсультировать тех, кто живет в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

- «Горячая линия» будет работать в четверг, 19 марта. Жителей региона приглашают за консультациями по телефону (4212) 32-77-78. Режим работы: с 9:00 до 13:00, - рассказали в краевом минсельхозе.

Напомним, в Хабаровском крае действует ряд жилищных программ. С начала марта уже начался прием документов от молодых семей, претендующих на покупку квартир в новостройках. Также в Хабаровске начали формировать очередь молодых семей, желающих купить квартиру на «вторичке», на 2021 год. Документы принимают с 5 марта по 16 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU