2020-03-17T06:56:36+03:00
Экономика

Фермерам Хабаровского края открыли «зеленый коридор»

В Россельхозбанке внедряют предодобренные решения для действующих заемщиков-аграриев
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Теперь получить новый кредит добросовестный заемщик сможет без лишних проволочек. Фото: РоссельхозбанкТеперь получить новый кредит добросовестный заемщик сможет без лишних проволочек. Фото: Россельхозбанк
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В Хабаровском филиале Россельхозбанка действующий заемщик-фермер может на прежних условиях получить новый кредит на пополнение оборотных средств или проведение сезонных работ. При этом никаких дополнительных требований для заемщика не выставляется. Важно, что у заемщика должна быть хорошая кредитная история.

«Зеленый коридор» начал работать с 1 марта 2020 года. Фермер может оформить займ на аналогичную сумму без повторной подачи пакета документов. Преодобренное решение существенно экономит время клиентов и ускоряет процесс выдачи кредита.

- Наша цель — стать банком первого выбора для малых форм хозяйствования с удобными сервисами для жизни каждого фермера, - подчеркнул Алексей Белокопытов, директор Хабаровского филиала. - У нас разработана и введена в действие программа поддержки фермерства и продвижения фермерской продукции.

Также Россельхозбанк анонсировал кредит на инвестиционные цели «АПК_Инвест». В рамках этого кредита РСХБ готов финансировать до 85% от стоимости приобретаемого имущества, если фермер вкладывает в покупку собственные средства, и до 100% рыночной стоимости, если денег на аванс нет, но есть какой-нибудь залог.

Кроме того, в правлении банка заявили, что запустят дополнительные каналы продвижения фермерской продукции на локальных, региональных и федеральном рынках. В частности, речь идет о предоставлении гарантированной полки для продукции фермеров в супермаркетах федеральных розничных сетей.

Полную информацию об условиях выдачи кредитов можно получить на сайте Россельхозбанка.

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