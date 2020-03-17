17 Март 2020 2020-03-17T08:28:58+03:00

Военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой» пройдет в Хабаровском крае летом Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

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В Хабаровском крае пройдет военно-исторический фестиваль «Гроза над Ситой». Мероприятие планируют на 27 июня 2020 года. К его организации приложили усилия участники военно-исторических клубов Хабаровского и Приморского краев и Региональное отделение ООД «Поисковое движение России».

- К слову, в прошлом году фестиваль посетил Сергей Фургал. Он отметил высокий уровень организации мероприятия и подчеркнул необходимость продолжения информационно-просветительской и историко-патриотической работы в муниципальных районах края, - рассказали в музее имени Н.И. Гродекова.

Напомним, в прошлом году на мероприятие собрались не меньше двух тысяч человек. Участники фестиваля разделились на лагеря «белогвардейцев» и «красных партизан». Желающие смогли освоить штыковой бой, метание гранат и шинельную скатку. Организаторы фестиваля убедились в востребованности фестивалей подобного уровня и тематики и намерены проводить их дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU