«Городом, где хочется жить» снова стал Хабаровск

17 Март 2020 2020-03-17T09:06:49+03:00

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Хабаровск снова стал лидером конкурса «Город, где хочется жить». На этом градостроительном соревновании краевая столица получила 11 дипломов. Их вручали за организацию ремонта улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», реализацию в городе подпрограммы «Жилье для молодых семей до 2020 года».

- Также члены комиссии учли участие граждан и организаций в сохранении исторического и культурного наследия краевого центра, проведение арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск», создание условий для эффективной и доступной защиты прав потребителей. Положительно отметили и другие хабаровские наработки. Церемония награждения состоялась в Москве, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На фоне таких достижений очень контрастируют недостатки краевой столицы, на которые зачастую чиновникам указывают сами горожане. Один из них - это злосчастные бараки на проспекте 60-летия Октября. Отчаявшиеся жильцы ветхих домов даже решили обратиться за помощью к американскому президенту, чем спровоцировали чиновников на работу в выходной день. Однако усилия последних были направлены отнюдь не на помощь горожанам, а на уборку ярких баннеров с лозунгами со стен бараков. Между тем, в администрации активно взялись за развитие въездного туризма и крепко задумались, чем же привлечь внимание приезжих в городе. Собираются создавать уникальный парк военной техники, к слову, на территории практически через дорогу от бараков.

ИСТОЧНИК KP.RU