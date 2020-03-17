2020-03-17T09:25:47+03:00
Политика

Военный спецназ десантировался в Хабаровском крае

В рамках учений бойцы уничтожили важные объекты в тылу «противника»
Александр ШТААЛЬ
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Военный спецназ десантировался в Хабаровском краеВоенный спецназ десантировался в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае высадился спецназ Восточного военного округа. Бойцы выполнили задачу в рамках тактико-специальных учений. Им предстояло уничтожить важные объекты в тылу «противника».

- Военные выполнили десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с высоты 800 метров с использованием современных парашютных систем Д-10. Когда они приземлились, приступили к отработке скрытной укладки парашютов и маскировке точки сбора, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

После этого бойцы в режиме радиомолчания выполнили марш-бросок в район выполнения спецзадач. Потом осуществили диверсии на объектах энергосистемы «противника» и путях подхода к ним. Во время операции военные «ликвидировали» мосты через водные преграды, а после этого вернулись к точке сбора, погрузились в вертолеты и убыли в заданный район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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