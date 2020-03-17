В Хабаровском крае 154 группы контролируют ситуацию с паводками

17 Март 2020 2020-03-17T13:02:17+03:00

Специалисты готовы в любое время приступить к работе на местах заторов

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В Хабаровском крае спасатели подготовились к весенним паводкам. На сегодняшний день в регионе сформировали 154 оперативные группы, которые будут следить за ситуацией на реках. Также они готовы обеспечить безаварийный пропуск воды, когда сойдет лед, и участвовать в ликвидации ЧС.

- Самыми опасными точками могут стать реки Хор в районе имени Лазо, Тумнин в Ванинском районе, Уда в Тугуро-Чумиканском районе. Если там образуются сильные ледовые заторы, то потребуется работа подрывников, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что на реках Приамурья пока сохраняется зимний режим. Водность рек в основном около нормы. Паводки категории «опасные явления» не ожидаются. Гидрологи предупредили, что на вскрытие рек существенное влияние окажут погодные условия весны, поэтому эти характеристики будут еще уточняться.

ИСТОЧНИК KP.RU