Базу под карантинный блок нашли в Хабаровске

17 Март 2020 2020-03-17T10:57:46+03:00

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В Хабаровске выбрали место, где обустроят специальный карантинный блок. Он появится на базе «Горные ключи». Это необходимая мера по предупреждению распространения коронавируса на территории города.

- На сегодняшний день в Хабаровске не было ни одного случая заражения коронавирусом, - говорит Елена Лагошина, заместитель мэра города по социальным вопросам. - С 23 марта ученики уходят на плановые каникулы. В этот период ужесточат требования к проведению массовых мероприятий. Также планируют, что под запрет попадут праздники и акции с численностью участников более 500 человек.

Администрация города должна подготовить помещения для карантинного блока. Там обеспечат все санитарно-гигиенические требования, предусмотрят возможность для питания. Особое внимание уделят тому, чтобы помещения были удобными для проживания людей, находящихся на обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU