2020-03-17T11:30:44+03:00
Общество

В Хабаровском крае ищут пропавшего во Владивостоке мужчину

В последний раз Максима Честных видели 24 февраля
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае ищут пропавшего жителя Владивостока ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»В Хабаровском крае ищут пропавшего жителя Владивостока ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»
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В Хабаровском крае ищут пропавшего 33-летнего во Владивостоке мужчину. Максим Сергеевич Честных пропал 24 февраля в столице Приморского края, его видели на улице Сельской. По информации поисковиков, он также может находиться в Амурской области.

- Из одежды на нем были джинсы, черная куртка без капюшона, черная шапка. При себе у него был серый рюкзак. Среди примет: среднее телосложение, рост 170-173 сантиметра, - рассказали в поисково- спасательном отряде «Амур- Поиск».

Из особых примет были татуировка на правом плече, шрам от ожога на левом боку

Из особых примет были татуировка на правом плече, шрам от ожога на левом боку

Отметим также, что из особых примет были татуировка на правом плече, шрам от ожога на левом боку. Если вы знаете о местонахождении Максима, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-909-870-02-03 и 8-909-857-63-00. Не оставайтесь в стороне от чужой беды. Любая информация может оказаться полезной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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