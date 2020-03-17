Лесопожарные в Хабаровском крае прошли проверку
В Хабаровском крае закончилась проверка специалистов перед пожароопасным сезоном. Также готовность к трудному периоду посмотрели у лесных арендаторов. По итогу лесопожарные формирования укомплектованы и обеспечены силами и средствами пожаротушения, подтверждено техническое состояние лесопожарной техники и оборудования.
- Арендаторы лесных участков готовы к пожароопасному сезону на 92 процента. Девятнадцати арендаторам выдали требования об устранении выявленных нарушений и назначены сроки для их исполнения, - рассказали в краевом управлении лесами.
По итогам внеплановой документальной и выездной проверки департаментом лесного хозяйства по ДФО в период со 2 по 12 марта управление лесами правительства Хабаровского края признали готовым к пожароопасному сезону в соответствии с установленными критериями.
Напомним, в провинции Хэйлунцзян объявили о начале пожароопасного сезона. Он продлится до 15 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU