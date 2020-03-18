18 Март 2020 2020-03-18T01:06:32+03:00

Погода сегодня: в Хабаровске 18 марта 2020 года без осадков Фото: Ольга КИВА

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +3

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В Биробиджане погода сегодня без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +5+7.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, вечером возможны небольшие осадки, температура ночью от -3 до -5, днем от +5 до +7, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 18 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине возможны небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +5+7.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +3+5.

В Комсомольске-на-Амуре небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1+3.

В Чегдомыне небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +1+3.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -1+1.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -5-7.

ИСТОЧНИК KP.RU