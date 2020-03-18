2020-03-18T05:16:28+03:00
Здоровье

Грипп и ОРВИ в Хабаровском крае: 18 марта занятия приостановлены в 10 учебных заведениях

С 9 по 15 марта в регионе зафиксировали 10 тысяч 132 случая заболеваний
Александр ШТААЛЬ
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Грипп и ОРВИ в Хабаровском крае: 18 марта занятия приостановлены в 10 учебных заведенияхГрипп и ОРВИ в Хабаровском крае: 18 марта занятия приостановлены в 10 учебных заведенияхФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае с 9 по 15 марта 2020 года зафиксировали 10 тысяч 132 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 17 марта эпидпорог в регионе превышен в Хабаровском, имени Лазо, Амурском, Нанайском, Николаевском, Солнечном районах, а также в Комсомольске -на- Амуре.

По состоянию на 17 марта в крае учебно -воспитательный процесс приостановили в 29 учреждениях 11 муниципальных образований. Из них частично ограничили занятия в 27 учреждениях 11 муниципальных образований, а именно в 10 группах восьми детских садов и 32 классах в 17 школах.

По данным на 18 марта 2020 года сохранится ограничение в учебно- воспитательном процессе в 10 учреждениях, расположенных в Хабаровске и Комсомольске -на- Амуре, а также в Верхнебуреинском, Николаевском, Советско- Гаванском, Ванинском и имени Лазо районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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