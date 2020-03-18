2020-03-18T05:15:18+03:00
Происшествия

Конфликтный незнакомец стащил телефон из кармана комсомольчанки

Потерпевшая оценила ущерб в 50 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Конфликтный незнакомец стащил телефон из кармана комсомольчанкиКонфликтный незнакомец стащил телефон из кармана комсомольчанкиФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Комсомольска-на-Амуре стала жертвой уличного грабежа. Горожанка обратилась в полицию и рассказала, что на улице к ней подошел незнакомый мужчина. Сначала завязалась беседа, которая потом переросла в конфликт. В итоге незнакомец похитил из кармана куртки потерпевшей мобильный телефон. Ущерб потерпевшая оценила в 50 тысяч рублей.

- По данному инциденту провели проверку и выяснили, что к грабежу причастен 22-летний житель Города юности. Сам фигурант заявил, что телефон он продал, а полученные деньги потратил на собственные нужды, - рассказали в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело. Также полицейские разыскивают проданное имущество. Пока идут разбирательства, горожанин будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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