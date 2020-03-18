Конфликтный незнакомец стащил телефон из кармана комсомольчанки

18 Март 2020 2020-03-18T05:15:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Комсомольска-на-Амуре стала жертвой уличного грабежа. Горожанка обратилась в полицию и рассказала, что на улице к ней подошел незнакомый мужчина. Сначала завязалась беседа, которая потом переросла в конфликт. В итоге незнакомец похитил из кармана куртки потерпевшей мобильный телефон. Ущерб потерпевшая оценила в 50 тысяч рублей.

- По данному инциденту провели проверку и выяснили, что к грабежу причастен 22-летний житель Города юности. Сам фигурант заявил, что телефон он продал, а полученные деньги потратил на собственные нужды, - рассказали в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело. Также полицейские разыскивают проданное имущество. Пока идут разбирательства, горожанин будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU