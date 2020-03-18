Конфликтный незнакомец стащил телефон из кармана комсомольчанки
Жительница Комсомольска-на-Амуре стала жертвой уличного грабежа. Горожанка обратилась в полицию и рассказала, что на улице к ней подошел незнакомый мужчина. Сначала завязалась беседа, которая потом переросла в конфликт. В итоге незнакомец похитил из кармана куртки потерпевшей мобильный телефон. Ущерб потерпевшая оценила в 50 тысяч рублей.
- По данному инциденту провели проверку и выяснили, что к грабежу причастен 22-летний житель Города юности. Сам фигурант заявил, что телефон он продал, а полученные деньги потратил на собственные нужды, - рассказали в пресс -службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело. Также полицейские разыскивают проданное имущество. Пока идут разбирательства, горожанин будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU