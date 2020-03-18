В Китае на границе с ЕАО и Хабаровским краем заболевших коронавирусом становится меньше
Ситуация по коронавирусу на границе Китая с Хабаровским краем и ЕАО постепенно нормализуется. За последние сутки отмечается спад количества зараженных. Так, по данным на 16 марта, диагноз подтвердился всего у 13 человек. Днем ранее, 15 марта заболевших было 16 человек. Отметим также, что новых случаев в провинции не фиксируют с 11 марта. За минувшие сутки еще двое выписались из больниц. Об этом сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.
К слову, по состоянию на 16 марта в больницах Харбина оставалось пять заболевших коронавирусом, в Цицикаре и Дацине по два, в Суйхуа, Шуанъяшане, Хэйхэ и в районе Большой Хинган по одному заболевшему.
Всего из больниц выписали 456 человек, под наблюдением врачей остаются 146 человек. В целом в Китае на 17 марта зарегистрировали девять тысяч 86 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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