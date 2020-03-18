Прогнозы на время паводков сделали в Хабаровском крае

18 Март 2020 2020-03-18T05:12:49+03:00

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В Хабаровском крае обсудили противопаводковые мероприятия. Гидрологи прогнозируют, что весной вода в реках не поднимется до критических значений. Отметим также, что ледоход на реке Амур начнется предположительно в середине второй декады апреля.

Как отметили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите, вероятность ледовых заторов невелика. Однако в группе риска остаются отдельные участи рек Хор, Тумнин и Уда. За ними будут пристально наблюдать специалисты. Если возникнет необходимость, то к разрушению заторов собираются привлекать силы и средства Минобороны России.

Напомним, в регионе сформировали 154 оперативные группы, которые будут следить за ситуацией на реках. Также они готовы обеспечить безаварийный пропуск воды, когда сойдет лед, и участвовать в ликвидации ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU