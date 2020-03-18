Прогнозы на время паводков сделали в Хабаровском крае
В Хабаровском крае обсудили противопаводковые мероприятия. Гидрологи прогнозируют, что весной вода в реках не поднимется до критических значений. Отметим также, что ледоход на реке Амур начнется предположительно в середине второй декады апреля.
Как отметили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите, вероятность ледовых заторов невелика. Однако в группе риска остаются отдельные участи рек Хор, Тумнин и Уда. За ними будут пристально наблюдать специалисты. Если возникнет необходимость, то к разрушению заторов собираются привлекать силы и средства Минобороны России.
Напомним, в регионе сформировали 154 оперативные группы, которые будут следить за ситуацией на реках. Также они готовы обеспечить безаварийный пропуск воды, когда сойдет лед, и участвовать в ликвидации ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU