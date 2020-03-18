Офис незаконных микрозаймов закрыли в Хабаровске
В Хабаровске приостановили деятельность офиса микрозаймов. Причина тому - нарушение, которое выявили во время проверки. У организации был серьезный недочет, а именно несоблюдение требований федерального законодательства о потребительском кредите.
- Выяснили, что в нарушение требований предприятие незаконно выдавало займы. Незаконной эту деятельность признали, потому что в государственных реестрах микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов, ломбардов и кредитных организаций фирма не значилась, - рассказали в пресс -службе краевой прокуратуры.
По итогу проверки саму компанию и ее руководителя в частности привлекли к административной ответственности за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов. В качестве наказания пока вынесли предупреждение. Нарушителям также внесли представление. По результатам его рассмотрения незаконная деятельность по предоставлению займов приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU