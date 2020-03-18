2020-03-18T05:11:45+03:00
Общество

Офис незаконных микрозаймов закрыли в Хабаровске

Фирма, как выяснилось, не состояла ни в одном госреестре
Александр ШТААЛЬ
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Офис незаконных микрозаймов закрыли в ХабаровскеОфис незаконных микрозаймов закрыли в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске приостановили деятельность офиса микрозаймов. Причина тому - нарушение, которое выявили во время проверки. У организации был серьезный недочет, а именно несоблюдение требований федерального законодательства о потребительском кредите.

- Выяснили, что в нарушение требований предприятие незаконно выдавало займы. Незаконной эту деятельность признали, потому что в государственных реестрах микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов, ломбардов и кредитных организаций фирма не значилась, - рассказали в пресс -службе краевой прокуратуры.

По итогу проверки саму компанию и ее руководителя в частности привлекли к административной ответственности за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов. В качестве наказания пока вынесли предупреждение. Нарушителям также внесли представление. По результатам его рассмотрения незаконная деятельность по предоставлению займов приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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