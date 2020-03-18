2020-03-18T05:10:35+03:00
Общество

На рынке в Хабаровском крае незаконно продавали рыбу

В отношении торговца составили административный протокол
Александр ШТААЛЬ
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На рынке в Хабаровском крае незаконно продавали рыбуНа рынке в Хабаровском крае незаконно продавали рыбуФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровском крае во время проверки на рынке нашли торговца подозрительной рыбой. В качестве продукции проверяющие усомнились, потому что продавец не смог предоставить соответствующие документы. Нарушение выявили в Бикине.

- Торговец занимался сбытом рыбы, преимущественно кеты, сельди и сома. На прилавке у него обнаружили в общей сложности 20 килограммов продукции. За отсутствие документов предусмотрена административная ответственность, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении физического лица составили протокол об административном правонарушении. Остается надеяться, что эта ситуация станет наглядным уроком другим торговцам. Продавцов продукции убедительно просят заранее оформлять документы на товар, который планируете продавать. Это необходимая мера, к которой прибегают в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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