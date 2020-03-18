Громадная свалка на окраине Биробиджана стала угрозой для людей

18 Март 2020 2020-03-18T06:49:22+03:00

При осмотре территории мэр заметил, что если загорится, мало никому не покажется

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Глава администрации Биробиджана побывал на громадной свалке. Она образовалась на окраине города. Много лет сюда свозили остатки деревообработки - опилки, остатки коры и другое. Теперь это место стало очень опасным, потому что от одной пусть даже случайно зажженной здесь спички может разгореться большое пламя.

- Если загорится, мало не покажется никому. Мы обязаны свести риски пожара к минимуму, соответствующие распоряжения я дал, - рассказывает Александр Головатый. - Эти дрова можно не только уничтожить, но и найти им полезное применение.

Отметим, что местные предприятия бесплатно отдают отходы деревопереработки людям. Выступить посредником в этом процессе выразили готовность в мэрии. Организация, складирующая здесь ранее отходы, предоставит дрова всем, кто готов забрать их себе в качестве топлива. Но забрать их получатели смогут только на своих машинах.

Более подробная информация по дровам в отделе ТОС мэрии города по телефонам: 2-22-13 и 2-15-16.

ИСТОЧНИК KP.RU