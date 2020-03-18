18 Март 2020 2020-03-18T06:48:18+03:00

«Союз женщин» и митрополит Хабаровский и Приамурский поработают на благо семей Фото: Хабаровская епархия

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В Хабаровске соглашение о сотрудничестве подписали правящий архиерей и региональный «Союз женщин России». Взаимных договоренностей стороны достигли накануне, 16 марта 2020 года в Хабаровской духовной семинарии. Подписи на документе поставили митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий и председатель правления «Союз Женщин России» Валентина Мешкова.

- Подписание соглашения - это подтверждение многолетнего сотрудничества, сложившегося между епархией и «Союзом женщин». Вместе мы направляем усилия на сохранение семьи, материнства, детства. А кто как не женщина, которая является одной из важных движущих сил в нашей стране, понимает проблемы семьи, - подчеркнул владыка.

После подписания документа участники встречи отправились пить чай и беседовать в неформальной обстановке. На память об этом событии в дар Валентине Андреевне преподнесли икону Богородицы. Другие активистки «Союза» получили иконки.

ИСТОЧНИК KP.RU