2020-03-18T06:41:04+03:00
Общество

Рыбаки помешали ледоколу зайти в бухту в Хабаровском крае

Капитану судна пришлось вызывать экстренные службы
Александр ШТААЛЬ
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Рыбаки помешали ледоколу зайти в бухту в Хабаровском крае ФОТО: ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»Рыбаки помешали ледоколу зайти в бухту в Хабаровском крае ФОТО: ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»
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В Хабаровском крае случился неприятный инцидент, участниками которого стали любители зимней рыбалки и экипаж ледокола. Первые, желая заполучить рыбу, расположились в замерзающей бухте Советской Гавани вместе со своими машинами. Туда же направлялся и ледокол, который должен был завести судно в этот район.

- Чтобы выполнить поставленную задачу, капитану ледокола пришлось оперативно реагировать на возникшую ситуацию, оповещая все необходимые ведомства и экстренные службы. В результате оперативно проделанной работы удалось вовремя освободить лед бухты от пребывания рыбаков и не допустить ЧС, - рассказали в ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива».

К слову, ранее в Ванинском районе случился другой инцидент с участием рыбака. Мужчина и его автомобиль оказались на отколовшейся льдине. Спасатели вовремя успели отреагировать, в противном случае рыбак мог уплыть в открытое море.

Жителей края убедительно просят беречь свои жизни и здоровье. Одно из предложений, поступившее в районные администрации - в местах традиционного массового подледного лова рыбы организовать спасательные посты и обеспечивать дежурство спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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