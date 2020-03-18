2020-03-18T06:57:15+03:00
Общество

В дорожное движение в Хабаровске вмешается искусственный интеллект

Новейшую систему внедрят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»
Александр ШТААЛЬ
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В дорожное движение в Хабаровске вмешается искусственный интеллектВ дорожное движение в Хабаровске вмешается искусственный интеллектФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровске за дорожным движением будут следить новейшая интеллектуальная система. Их внедрят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». На эти цели региону из федерального бюджета выделят 360 миллионов рублей.

- В систему входит цифровизация потоков движения, мониторинг трафика и мест концентрации ДТП, а также установка умных пешеходных переходов. Ожидается, что эта платформа дополнит действующий в краевой столице комплекс «Безопасный город», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

После внедрения интеллектуальной системы удастся повысить комфортность передвижения по городу, сократить число пробок в часы пик, а также количество дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, в Хабаровской и Комсомольской агломерациях в 2020 году приведут в порядок 95 объектов общей протяженностью 90 километров. Стоимость работ по нацпроекту превысит 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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