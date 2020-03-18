Юг и восток Хабаровского края накроет непогода

18 Март 2020 2020-03-18T08:40:50+03:00

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Южная часть Хабаровского края окажется во власти непогоды 20 марта. Об этом сообщили в Дальневосточном УГМС. По прогнозам синоптиков, прежде всего неблагоприятные явления будут в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Советско-Гаванском и Ванинском районах. Ожидаются осадки, местами сильные, усиление ветра по долинам рек и на побережье до 15-20 метров в секунду. На дорогах края может появиться гололед.

- Жителей края предупреждают, что в связи с непогодой возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки. Не исключена вероятность увеличения числа дорожных аварий, введения ограничений в движении междугороднего пассажирского транспорта, могут временно приостановить движение паромов на переправе «Ванино - Холмск», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU