2020-03-18T12:56:28+03:00
Общество

Начальник УМВД России по Хабаровскому краю отправился в исправительную колонию

Дмитрий Ильичев побывал на швейной фабрике при учреждении и узнал, как выполняется заказ на пошив фирменной одежды
Александр ШТААЛЬ
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Начальник УМВД России по Хабаровскому краю отправился в исправительную колониюНачальник УМВД России по Хабаровскому краю отправился в исправительную колониюФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Начальник Управления МВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев отправился в женскую исправительную колонию №12. Целью его визита было ознакомление с условиями отбывания наказаний в УФСИН России по Хабаровскому краю.

- Дмитрий Ильичев также побывал на швейной фабрике, расположенной при учреждении. Он проверил исполнение контракта на пошив форменного обмундирования для сотрудников органов внутренних дел. Напомним, заказ оформили на 2020-2021 годы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Для гостя организовали экскурсию по учреждению. Ему рассказали о процессе трудоустройства осужденных, их обучении профессиям во время отбывания наказаний, а также о направлениях деятельности и видах продукции, выпускаемой на швейной фабрике.

По итогу Дмитрий Ильичев оценил качество изготавливаемого форменного обмундирования и отметил, что оно соответствует установленным требованиям и стандартам. Он поблагодарил сотрудников Управления федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю за представленную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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