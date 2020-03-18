18 Март 2020 2020-03-18T12:55:18+03:00

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Старшеклассники в Хабаровском крае презентуют научные разработки на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Участвовать в состязании решили ученики из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани. Всего 60 человек.

- Все ребята - победители муниципальных этапов. Проекты заявлены в десяти из 12 возможных номинаций, среди которых «Беспилотный транспорт и логистические системы», «Освоение Арктики и Мирового океана», «Генетика, персонализированная и прогностическая медицина», - сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Победители конкурса получат приглашение на научно-технологическую программу «Большие вызовы». Это мероприятие пройдет в июле в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

К слову, в прошлом году юные хабаровчане презентовали на конкурсе умные очки «Электронный поводырь», а также энергоэффективный дом для «дальневосточного гектара» на основе альтернативной электроэнергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU