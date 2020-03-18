Биробиджанка оплатила коммуналку ради поездки за рубеж

18 Март 2020 2020-03-18T10:54:45+03:00

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Жительнице Биробиджана пришлось расстаться с крупной суммой денег ради поездки за рубеж. Женщина долго не платила за коммунальные услуги, в результате накопила долг в 65 тысяч рублей. Сначала горожанку предупреждали о том, что нужно оплатить задолженность, потом приставы начали действовать более решительно.

- Направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. Также в отношении женщины вынесли постановление о временном ограничении права на выезд за пределы страны, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Позже женщина обдумала свое непростое положение и заплатила полностью всю сумму. Исполнительное производство в отношении нее закончилось, ограничения с должника сняли. Жителям области напоминают об обязанности заплатить долги.

ИСТОЧНИК KP.RU