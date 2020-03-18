2020-03-18T12:53:01+03:00
Общество

Жители Хабаровского края смогут учиться, работать и общаться без ограничений

Компания «Ростелеком», учитывая обстановку, повысит максимальную скорость интернета и введет безлимитные звонки среди своих абонентов
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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В компании готовы продлить действие инициатив, если того потребует обстановка. Фото: РостелекомВ компании готовы продлить действие инициатив, если того потребует обстановка. Фото: Ростелеком
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«Ростелеком» решил поддержать своих абонентов, которые сейчас находятся дома. Людям по-прежнему нужно работать, учиться и развлекаться.

Чтобы клиенты всегда были на связи, компания предоставляет им возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии. Также повышается максимальная скорость передачи данных для домашнего интернета, вводится безлимитное общение с домашних телефонов «Ростелеком» при звонках на мобильные номера компании и Tele2 Россия.

- Мы приняли решение поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней. Причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы, - подчеркнул Михаил Осеевский, президент «Ростелекома». - Логично вырос спрос на онлайн-кинотеатры - мы предложили бесплатный доступ к контенту нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто пользуется домашними телефонами, много людей старшего возраста, им важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации.

Бесплатно будет доступен контент из раздела «Ростелеком. Лицей» - школьники 5-11 классов могут подтянуть свои знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по таким предметам, как математика, русский язык, алгебра и геометрия. Подписчики любого возраста получили возможность прокачать цифровые знания по таким темам, как интернет вещей, робототехника, блокчейн, виртуальная реальность и другие.

Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей. В онлайн-кинотеатре Wink доступна подброка детских фильмов, советских и российских мультиков и мультсериалов.

Все эти меры действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.

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