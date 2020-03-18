2020-03-18T11:33:32+03:00
Общество

План тушения лесных пожаров утвердили в Хабаровском крае

Ранее этот документ согласовали в Федеральном агентстве лесного хозяйства
Александр ШТААЛЬ
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План тушения лесных пожаров утвердили в Хабаровском краеПлан тушения лесных пожаров утвердили в Хабаровском краеФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В Хабаровском крае утвердили сводный план тушения лесных пожаров на 2020 год. Ранее документ прошел согласование в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Напомним, он представляет собой основу системы организации охраны лесов от пожаров.

- В плане отразили силы и средства пожаротушения, определили действия лесных пожарных в зависимости от класса пожароопасной обстановки в лесах. Также в документе обозначили маршруты авиационного и наземного патрулирования, указали схемы маневрирования, переброски техники и людей. Внимание уделили алгоритму взаимодействия МЧС России и районных администраций по тушению лесных пожаров, - прокомментировали в краевом управлении лесами.

Отметим также, что в соответствии со Сводным планом, на территории лесничеств создали оперативные штабы. Будет работать в круглосуточном режиме региональная диспетчерская служба управления лесами. Также сообщения о происшествиях будут принимать на единый номер «прямой линии лесной охраны» по номеру 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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