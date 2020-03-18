Комсомольчанку осудят за посылку с наркотиками из Нидерландов
Жительницу Комсомольска-на-Амуре осудят за контрабанду и пересылку наркотического средства. Из материалов дела следует, что 31-летняя фигурантка в апреле 2019 года получила посылку, в которой находилось 58 таблеток «экстази».
- Товар обвиняемая заказала через интернет-магазин. Наркотик общей массой 27,26 грамма доставили на территорию России международным почтовым отправлением из Королевства Нидерланды. Задержать женщину смогли в июне 2019 года при получении конверта с наркотиком в одном из почтовых отделений Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Женщину осудят по статьям «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере» и «Незаконная пересылка наркотических средств в крупном размере». Материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU