18 Март 2020 2020-03-18T12:49:28+03:00

Комсомольчанку осудят за посылку с наркотиками из Нидерландов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жительницу Комсомольска-на-Амуре осудят за контрабанду и пересылку наркотического средства. Из материалов дела следует, что 31-летняя фигурантка в апреле 2019 года получила посылку, в которой находилось 58 таблеток «экстази».

- Товар обвиняемая заказала через интернет-магазин. Наркотик общей массой 27,26 грамма доставили на территорию России международным почтовым отправлением из Королевства Нидерланды. Задержать женщину смогли в июне 2019 года при получении конверта с наркотиком в одном из почтовых отделений Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Женщину осудят по статьям «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере» и «Незаконная пересылка наркотических средств в крупном размере». Материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU