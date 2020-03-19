Погода сегодня: в Хабаровске 19 марта 2020 года небольшой мокрый снег
В Биробиджане погода сегодня - небольшой мокрый снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +5+7.
В южных районах и на востоке Хабаровского края 20 марта ожидаются осадки, местами сильные, усиление ветра по долинам рек и на побережье до 15-20 метров в секунду. На дорогах края гололедные явления.
В Хабаровске погода сегодня - небольшой мокрый снег, температура ночью от 0 до -2, днем от +2 до +4, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 19 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.
В Бикине небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +5+7.
В Советской Гавани и Ванино осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +2+4.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +2+4.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0+2.
В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -1+1.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -3-5.
ИСТОЧНИК KP.RU