2020-03-19T04:42:08+03:00
Общество

Погода сегодня: в Хабаровске 19 марта 2020 года небольшой мокрый снег

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +7
Александр ШТААЛЬ
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Погода сегодня: в Хабаровске 19 марта 2020 года небольшой мокрый снегПогода сегодня: в Хабаровске 19 марта 2020 года небольшой мокрый снегФото: Алексей ФОКИН
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В Биробиджане погода сегодня - небольшой мокрый снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +5+7.

В южных районах и на востоке Хабаровского края 20 марта ожидаются осадки, местами сильные, усиление ветра по долинам рек и на побережье до 15-20 метров в секунду. На дорогах края гололедные явления.

В Хабаровске погода сегодня - небольшой мокрый снег, температура ночью от 0 до -2, днем от +2 до +4, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 19 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +5+7.

В Советской Гавани и Ванино осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +2+4.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +2+4.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0+2.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -1+1.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -3-5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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