19 Март 2020 2020-03-19T01:37:06+03:00

В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО на 18 марта 10 зараженных коронавирусом Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем и Еврейской автономией, число зараженных коронавирусом сократилось до 10 человек. Накануне, 17 марта, инфицированных пациентов было 13 человек. Трое благополучно выздоровели, их выписали из больницы. Об этом сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции.

Отметим также, что по состоянию на 17 марта в больницах Харбина оставалось четыре пациента, зараженных коронавирусом, в Цицикаре два пациента, в Дацине, Шуанъяшане, Хэйхэ и в районе Большой Хинган по одному пациенту. При этом четыре человека в тяжелом состоянии.

В целом в Китае на 18 марта зарегистрировали восемь тысяч 184 случая заболевания, что меньше на 902 человека по сравнению с 17 марта. В частности в Пекине зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, всего заболевших 458, выздоровевших 373, скончались восемь.

ИСТОЧНИК KP.RU