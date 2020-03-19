2020-03-19T04:32:47+03:00
Здоровье

На станции переливания крови в Хабаровске ввели новое правило

Донорам предлагают обрабатывать руки антисептиком дважды до сдачи крови
Александр ШТААЛЬ
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На станции переливания крови в Хабаровске ввели новое правилоНа станции переливания крови в Хабаровске ввели новое правилоФото: Елена СТЕПАНОВА
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На краевой станции переливания крови появились новые правила. Так, по многочисленным обращениям граждан изменили режим работы. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции станция будет принимать доноров с понедельника по четверг включительно с 8 до 12 часов дня, в пятницу - с 8 до 11 часов. Суббота и воскресенье - выходные дни.

- Отметим также, что Почетные доноры России оформляются вне очереди, повторные (регулярные) доноры по приглашению, доноры для заготовки клеток крови-тромбоцитов с 8;00 до 9;00 часов. С целью экономии времени настоятельно рекомендуем обращаться после 10:00 часов, - рассказали на станции.

Напомним, что с 27 января станция работает в условиях противоэпидемического режима. Посетителям предлагают обрабатывать руки антисептиком дважды до сдачи крови. Сначала сдавая вещи в гардероб, потом непосредственно перед проведением клинического анализа крови (из пальца) на втором этаже перед входом в лабораторию.

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На станции переливания крови в Хабаровске ввели новое правило
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ИСТОЧНИК KP.RU

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