2020-03-19T04:31:36+03:00
Общество

В правительстве ЕАО ответили на сообщения о дезинфекции воздуха с вертолета

Информация распространилась в интернете и вызвала непонимание у населения
Александр ШТААЛЬ
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В правительстве ЕАО ответили на сообщения о дезинфекции воздуха с вертолетаВ правительстве ЕАО ответили на сообщения о дезинфекции воздуха с вертолетаФото: Правительство ЕАО
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В правительстве Еврейской автономии отреагировали на сообщения о том, что вертолеты будут опрыскивать воздух препаратом от коронавируса. Информация об этом недавно появилась в интернете и вызвала легкое непонимание населения.

- Правительство региона официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. В ЕАО подобных мероприятий, как и в других городах России, не будет, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Жителям области настоятельно рекомендуют для получения информации по коронавирусу пользоваться только официальными источниками. Так, в России работает портал стопкоронавирус.рф. Ресурс создали для того, чтобы граждане могли получать достоверную информацию о распространении вируса, мерах предосторожности, статистике по заболевшим. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, при первых признаках ОРВИ и гриппа обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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