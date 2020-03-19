19 Март 2020 2020-03-19T04:31:36+03:00

В правительстве ЕАО ответили на сообщения о дезинфекции воздуха с вертолета Фото: Правительство ЕАО

Изменить размер текста: A A

В правительстве Еврейской автономии отреагировали на сообщения о том, что вертолеты будут опрыскивать воздух препаратом от коронавируса. Информация об этом недавно появилась в интернете и вызвала легкое непонимание населения.

- Правительство региона официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. В ЕАО подобных мероприятий, как и в других городах России, не будет, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Жителям области настоятельно рекомендуют для получения информации по коронавирусу пользоваться только официальными источниками. Так, в России работает портал стопкоронавирус.рф. Ресурс создали для того, чтобы граждане могли получать достоверную информацию о распространении вируса, мерах предосторожности, статистике по заболевшим. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, при первых признаках ОРВИ и гриппа обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU