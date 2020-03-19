Автобусы, троллейбусы и трамваи дезинфицируют в Хабаровске

19 Март 2020 2020-03-19T04:30:41+03:00

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Автобусы, трамваи и троллейбусы в Хабаровске обрабатывают дезинфицирующими средствами. Работу выполняют и муниципальные, и коммерческие перевозчики. Напомним, это превентивная мера в связи с распространением коронавируса.

- К слову, до этого только специалисты МУП «ГЭТ» дезинфицировали свой общественный транспорт. Сейчас и в автобусах и троллейбусах обрабатывают поручни, сиденья, стены и стекла после завершения смены. Санобработку проводят также во время плановых перерывов на конечных остановках, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

За тем, как идет дезинфекция, будут следить. Специалисты каждый вечер будут приезжать на место базовых стоянок подвижного состава, оценивать, как проходит санитарная обработка. К слову, для дезинфекции общественного транспорта используют эффективные дезинфицирующие средства - «Диабакт», «Фарма Хлор», «Дизентол», «Диаспрей», «Бриллиант» и «Астэра».

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ИСТОЧНИК KP.RU