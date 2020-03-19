2020-03-19T05:00:36+03:00
Общество

Режим «Чрезвычайная ситуация» действует в девяти районах Хабаровского края

Его ввели в связи с ожидаемыми весенними паводками
Александр ШТААЛЬ
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Режим «Чрезвычайная ситуация» действует в девяти районах Хабаровского краяРежим «Чрезвычайная ситуация» действует в девяти районах Хабаровского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае органы управления и силы РСЧС вошли в режим «Чрезвычайная ситуация». По данным на 19 марта, особый режим в связи с паводковой ситуацией действует на территории девяти районов региона. Среди них Вяземский, имени Лазо, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и Хабаровский районы. Также он распространяется на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за прошедшие сутки в населенных пунктах пожарные ликвидировали 13 возгораний. Также в регионе зарегистрировали одну термическую аномалию.

Жителей края убедительно просят быть крайне осторожными при обращении с открытым огнем в местах отдыха, рыбалки и охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках. Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а также уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Режим «Чрезвычайная ситуация» действует в девяти районах Хабаровского края