2020-03-19T07:12:14+03:00
Общество

В Индустриальном районе Хабаровска расскажут, как узаконить перепланировку

Консультации проводят и для компаний, и для физических лиц
Александр ШТААЛЬ
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В Индустриальном районе Хабаровска расскажут, как узаконить перепланировкуВ Индустриальном районе Хабаровска расскажут, как узаконить перепланировкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В комитете по управлению Индустриальным районом Хабаровска для компаний и физических лиц проводят консультации по перепланировке. Специалисты принимают граждан на постоянной основе. Они готовы рассказать горожанам, как правильно сделать перепланировку или переустройство жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах.

- Также специалисты расскажут, как получить законным путем разрешение на приспособление помещения под индивидуальные потребности. Напомним, это обязательная процедура, за невыполнение которой законом предусмотрена ответственность. Кроме того, оформить какие-либо сделки с такими помещениями невозможно, - рассказали в комитете.

Горожан приглашают на консультации по вопросам перепланировки, которые проводят по адресу: улица Краснореченская, 87, кабинеты 31 и 32, в рабочие дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, куда хабаровчанам можно сообщить о случаях неправильной парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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