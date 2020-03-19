Школу и детский сад отремонтируют в Ульчском районе Хабаровского края
В Ульчском районе Хабаровского края с рабочим визитом побывал Сергей Фургал. Глава региона посетил крупные села Богородское и Де-Кастри. В первом населенном пункте губернатор побывал в местной школе и ознакомился с работой пищеблока и столовой.
- Работники кухни сообщили, что сегодня у них есть все необходимое для приготовления завтраков и обедов. Но нужно купить дополнительное оборудование, а именно расстоечный шкаф и тестомес. Директор школы рассказала, что недавно для кухни приобрели жарочный шкаф, но пока его ни разу не использовали. Чтобы подключить оборудование, на кухне необходимо поменять проводку, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Также в школе нужно привести в порядок спортивный зал. Кроме того, губернатор поручил организовать автобусные перевозки для детей, живущих в нескольких километрах от учебного заведения.
Детский садик в Богородском требует ремонта. В здании проваливаются полы, нужны новые окна и проведение автономной системы канализации. Муниципалитету решение этих задач на данный момент не под силу. Решением проблем и в школе, и в садике займутся краевые власти.
ИСТОЧНИК KP.RU