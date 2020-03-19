2020-03-19T07:11:15+03:00
Общество

Школу и детский сад отремонтируют в Ульчском районе Хабаровского края

Также организуют автобусные перевозки для детей, живущих в нескольких километрах от учебного заведения
Александр ШТААЛЬ
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Школу и детский сад отремонтируют в Ульчском районе Хабаровского краяШколу и детский сад отремонтируют в Ульчском районе Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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В Ульчском районе Хабаровского края с рабочим визитом побывал Сергей Фургал. Глава региона посетил крупные села Богородское и Де-Кастри. В первом населенном пункте губернатор побывал в местной школе и ознакомился с работой пищеблока и столовой.

- Работники кухни сообщили, что сегодня у них есть все необходимое для приготовления завтраков и обедов. Но нужно купить дополнительное оборудование, а именно расстоечный шкаф и тестомес. Директор школы рассказала, что недавно для кухни приобрели жарочный шкаф, но пока его ни разу не использовали. Чтобы подключить оборудование, на кухне необходимо поменять проводку, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Также в школе нужно привести в порядок спортивный зал. Кроме того, губернатор поручил организовать автобусные перевозки для детей, живущих в нескольких километрах от учебного заведения.

Детский садик в Богородском требует ремонта. В здании проваливаются полы, нужны новые окна и проведение автономной системы канализации. Муниципалитету решение этих задач на данный момент не под силу. Решением проблем и в школе, и в садике займутся краевые власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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